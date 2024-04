Jade Picon e Bárbara Labres se exercitam em praia do Rio - Fabrício Pioyani / Agnews

Jade Picon e Bárbara Labres se exercitam em praia do RioFabrício Pioyani / Agnews

Publicado 15/04/2024 13:32

Rio - Jade Picon e Bárbara Labres deram um show de disposição, na manhã desta segunda-feira, em uma praia da Zona Oeste do Rio. As artistas treinaram futevôlei nas areias da Barra da Tijuca e mostraram bastante habilidade no esporte. As duas apostaram em looks pretos para praticar a atividade física e exibiram o corpo escultural.

Na noite deste domingo, Jade mostrou que foi assistir o espetáculo "Traidor", protagonizado por Marco Nanini. A peça, escrita e dirigida por Gerald Thomas,está em cartaz no Teatro Prio, Jockey Club Brasileiro, na Zona Sul do Rio, até o dia 28 de abril.