Publicado 15/04/2024 13:07 | Atualizado 15/04/2024 13:09

Rio - Giovanna Ewbank postou uma foto ao lado do marido, Bruno Gagliasso , e dos filhos em meio ao rancho da família, nesta segunda-feira (15). "Nada é mais importante do que vocês", escreveu a apresentadora na legenda da publicação, o que foi visto como indireta pelos internautas.

Isso porque um dia antes, Fernanda Paes Leme revelou que está afastada de Bruno Gagliasso. A também apresentadora dividiu a bancada do "Quem Pode, Pod" com Giovanna. Devido à proximidade com o casal, o público especula se houve algum desentendimento entre os três.

"Me pareceu uma indireta sutil", comentou um seguidor. "Sutil? Hahaha! Isso doeu até em mim", disse outro. "Ela mandou a real", opinou uma terceira pessoa. "Não foi uma indireta, foi literalmente direta", acrescentou outro. "Será que foi uma indireta?", brincou alguém de forma bem-humorada.

"A legenda faz total sentido, já que ele sempre valorizou muito a família. Porém, diante da reclamação pública recente da Fê Paes Leme sobre ele estar ausente, também pode ser um recado para ela entender que ele está focado na família neste momento", avaliou outra pessoa.

Fernanda explicou em seu desabafo que não houve brigas entre ela e Bruno. "Não, nós não brigamos, mas houve um afastamento, e talvez um dia eu entenda o motivo... ou talvez não. E está tudo bem de coração", assegurou a apresentadora.