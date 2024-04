Adriane Galisteu curte dia de sol - Reprodução do Instagam

Adriane Galisteu curte dia de solReprodução do Instagam

Publicado 15/04/2024 09:14

Rio - Adriane Galisteu, de 50 anos, exibiu o corpo escultural em cliques publicados no Instagram, nesta segunda-feira. A apresentadora compartilhou com os seguidores alguns registros de seu fim de semana, com a família e os amigos, e em algumas imagens ela aparece de biquíni renovando o bronzeado.

fotogaleria

"Fim de semana com um pouco de tudo que eu amo!", escreveu Adriane na legenda. Os fãs da apresentadora não economizaram nos elogios. "Maravilhosa", disse um. "Está linda", comentou outro. "Musa", opinou uma terceira pessoa.

Adriane Galisteu é casada com o empresário Alexandre Iodice e é mamãe de Vittório, de 13 anos.