Wanessa Camargo mostra o novo visualReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 15/04/2024 13:46 | Atualizado 15/04/2024 14:04

Rio - Wanessa Camargo, de 41 anos, está de visual novo. A cantora mostrou o resultado da transformação em um vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira. Nas imagens, ela aparece com os fios mais curtos e claros. A filha de Zezé di Camargo ainda comentou com os fãs que em breve contará uma novidade.

"Nada melhor para uma nova era do que uma mudança de visual. Uma novidade que estou louca para compartilhar com vocês. Nos vemos amanhã!", escreveu ela na legenda. A artista, claro, ganhou uma chuva de elogios. "Ficou linda demais", disse um internauta. "Maravilhosa", opinou outro.

Recentemente, a assessoria de imprensa de Wanessa confirmou que ela estará na final do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo, nesta terça-feira. A cantora foi expulsa do reality agredir o participante Davi.