Sergio Hondjakoff mostra visita aos estúdios Globo Reprodução do Instagram

Publicado 22/05/2024 08:28 | Atualizado 22/05/2024 10:49

Rio - Sergio Hondjakoff, de 39 anos, retornou aos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio, após dez anos. Conhecido pelo personagem Cabeção, de "Malhação", o ator estava acompanhado do terapeuta Sandro Barros. Uma foto do passeio foi publicada pelo profissional no Instagram, nesta terça-feira.

"Momento muito especial no reencontro com o Serginho Hondjakoff com a Rede Globo. Obrigado pelo carinho Fred Mayrink (diretor artístico). Um abraço do terapeuta Sandro Barros. Seja a sua melhor versão. Positividade sempre", diz a legenda da postagem.

Em entrevista ao DIA, nesta quarta, Sergio falou sobre a emoção de voltar ao antigo local de trabalho. Lá, ele encontrou Fred Mayrink, alguns amigos e almoçou por lá. "A gente conversou, teve um momento de descontração. Contei algumas histórias, relembrei algumas do passado, recordei minha última recaída (com as drogas) há dois anos. Foi um momento de olhar para trás, aprender com os erros, dar risada, mas também projetar coisas pro futuro, priorizando minha recuperação, minha elevação espiritual, meu estudos e conjecturando possíveis retornos em trabalhos dramatúrgicos, trabalhos na casa", afirma.

O último trabalho do artista na TV Globo foi no "Video Show", em 2014. "Sentia muita emoção, estava fazendo as matérias muito positivas, engraçadas, estava me sentindo animado. Só que, infelizmente, naquele período eu ainda estava com aquela crença que eu precisava fazer uso de algumas substâncias para ter melhor desempenho, brilho no olhar. Eu via as vantagens do uso. Depois disso, nunca mais fui lá (na emissora). Agora, estou sóbrio há dois anos, tentando me manter em recuperação", afirmou ele, que deseja ser exemplo. "De alguma forma estou inspirando pessoas e sendo uma referência de superação".

Sergio recebeu alta de uma clínica de reabilitação, no interior de São Paulo, em maio do ano passado, após permanecer no local por mais de dez meses para tratar o vício em drogas. Atualmente, o ator está hospedado no spa da sobriedade, do terapeuta Sandro, no Rio. "O terapeuta tem essa função de dar suporte emocional, base, escuta de qualidade. Estou dando todo o suporte para o Serginho para ele adquirir uma nova maneira de viver", declara o profissional. "Essa rede de apoio é muito importante", frisa o ator.