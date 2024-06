Famosas curtem sexta-feira de sol no Rio

Rio - Mariana Goldfarb, de 34 anos, e Aline Campos, de 36 anos, aproveitaram a primeira sexta-feira (21) do inverno carioca curtindo as praias da cidade.

A modelo e influenciadora Mariana, ex-mulher do ator Cauã Reymond, desfrutou do mar da Zona Sul, exibindo um biquini básico e deixou a amostra suas tatuagens.



Já Aline Campos curtiu o dia de sol ao lado do namorado Felipe Von Borstel. Além de se refrescar na praia da Barra da Tijuca, na Zona oeste, o casal praticou exercícios de Yoga na areia, com direito a beijos e abraços.

