Belo dá detalhes de documentário sobre sua vida - Reprodução de vídeo / SBT

Belo dá detalhes de documentário sobre sua vidaReprodução de vídeo / SBT

Publicado 25/06/2024 12:23

Rio - Belo, de 50 anos, abriu o jogo e deu detalhes sobre o documentário que retratará sua vida pessoal e profissional. O cantor contou que sua relação com Viviane Araújo e também com Gracyanne Barbosa serão abordadas na produção, que deve estrear no Globoplay ainda neste ano.

fotogaleria

"Estou acabando de gravar meu documentário. Todas as histórias da minha vida estarão lá, não tem ‘chapa branca’, na minha vida não teve 'chapa branca'. Ali tem histórias de toda minha carreira e da pessoal. Minha vida pessoal mistura...A gente tem que falar de prisão, a gente de tudo o que aconteceu, tem que falar de Viviane, de Gracyanne, de tudo o que aconteceu, isso é importante", afirmou o artista, em entrevista ao jornalista Leo Dias, exibida no "Fofocalizando", do SBT.

"Vamos falar desde quando tudo começou, desde quando eu era pequenininho, do primeiro instrumento, até os dias de hoje", completou. Belo, que está turnê com seu show solo e com o Soweto, reforçou que o documentário ainda não tem nome, mas entregou: "Pode ser 'Indestrutível'".

Belo e Viviane Araújo foram casados por quase dez anos. O relacionamento chegou ao fim em 2007. No mesmo ano, o cantor assumiu o namoro com Gracyanne Barbosa. O casal oficializou a união em 2011, no civil, e em 2012 no religioso. Em abril deste ano, eles anunciaram o término do casamento.