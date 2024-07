Giovanna Ewbank mostra festa para filho caçula: Bolinho em família ficou grande - Reprodução de vídeo / Instagram

Giovanna Ewbank mostra festa para filho caçula: Bolinho em família ficou grande Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 09/07/2024 08:04

Rio - A apresentadora Giovanna Ewbank, de 37 anos, utilizou as redes sociais, na noite desta segunda-feira (8), para mostrar a festa de aniversário do filho mais novo, Zyan, que completou 4 anos neste mesmo dia. Depois de ser acordado com café da manhã na cama , o caçula ganhou uma comemoração na casa da família com o tema "Hot Wheels" e detalhes dignos de um festão."Pedi para a Roberta Niemeyer [decoradora] fazer uma decoraçãozinha para um bolinho para 20 pessoas da família. Para não passar em branco. Olhem o que ela fez", disse a mãe, enquanto mostrava a residência transformada para a ocasião, cheia de carros, troféus e balões. "O bolinho em família ficou grande", escreveu a mãe.