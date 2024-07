Paolla Oliveira e mais famosos assistem ao espetáculo 'Hairspray' no Rio

Rio - Um time de famosos esteve no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio, para assistir "Hairspray", na noite desta segunda-feira (8). Paolla Oliveira, Ingrid Guimarães e Danielle Winits foram algumas das celebridades que conferiram o espetáculo, estrelado por Tiago Abravanel e Vânia Canto.

Vanessa Gerbelli, Douglas Silva, Hugo Bonnemer, Ângelo Paes Leme, Mariana Xavier, Quitéria Chagas, Gabriel Godoy, Clara Buarque, Yara Charry, Malu Rodrigues, Valéria Barcellos, George Sauma e Thati Lopes também prestigiaram a sessão só para convidados do musical.

DIA, o Intérprete de Edna em "Hairspray", Tiago recebeu o carinho da mãe, Cintia Abravanel, e do marido, Fernando Poli, na ocasião. Em recente entrevista ao, o ator falou sobre o novo desafio profissional e o processo de caracterização da personagem.

Ambientado na década de 1960 em Baltimore, Estados Unidos, "Hairspray" conta a história da jovem Tracy Turnblad (Vânia Canto), que sonha em dançar no programa de TV local "The Corny Collins Show". Ela, no entanto, é vítima de preconceito por não estar dentro dos "padrões de beleza". Mas tudo muda quando ganha um lugar no show e se torna uma celebridade. A menina se juntará aos amigos, lutará contra a segregação racial e promoverá a inclusão de todos, independentemente do tipo físico.

