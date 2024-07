Tiago Abravanel interpreta Edna, mãe de Tracy (Vânia Canto), em Hairspray - José de Holanda / Divulgação

Tiago Abravanel interpreta Edna, mãe de Tracy (Vânia Canto), em HairsprayJosé de Holanda / Divulgação

Publicado 03/07/2024 06:00 | Atualizado 03/07/2024 08:30

Rio - Tiago Abravanel vai surgir praticamente irreconhecível nos palcos, usando peruca, maquiagem e até enchimentos. Tudo isso para interpretar Edna Turnblad, mãe de personagem Tracy (Vânia Canto), em "Hairspray", que estreia nesta quinta-feira (4), no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio. Ao DIA, o ator de 36 anos fala sobre o processo de caracterização e o desafio de dar vida à personagem no musical.

"Foi muito emocionante quando me vi de Edna pela primeira vez, porque não quis me olhar no espelho enquanto não estivesse pronto totalmente. Foi um desafio encontrar essa mulher dentro de mim, entender as limitações, os medos, a relação dela com o próprio corpo e com o mundo fora de casa", diz Tiago, que descreve a preparação completa.

"Demora em torno de uma hora e meia, incluindo a maquiagem, colocação da peruca, os enchimentos de peito e quadril, por baixo do figurino, a roupa e até a colocação das unhas. É um processo longo de transformação porque, além de tudo, tenho que tirar a barba e preparar a pele para a maquiagem. Vou ter que aprender a ficar sem bigode e barba, além de ter que depilar os braços e o peito", explica.

O artista também comenta os pontos em comum com a personagem, interpretada por John Travolta nos cinemas no filme "Hairspray - Em Busca da Fama" (2007). "Acho que o lado sonhador, apesar de ser bem retraída com os sonhos, e eu não. Às vezes, o temperamento que se irrita com algumas coisas; o que eu me irritaria um pouquinho, ela se irrita bastante. Acho que tem muito da Edna na minha personalidade, e muito do Tiago na personalidade da Edna, porque, afinal de contas, é o Tiago fazendo a Edna. Então, empresto um pouco do meu carinho, da minha irritação e de tudo".

Temas atuais

Ambientado na década de 1960 em Baltimore, Estados Unidos, "Hairspray" conta a história da jovem Tracy Turnblad, que sonha em dançar no programa de TV local "The Corny Collins Show". Ela, no entanto, é vítima de preconceito por não estar dentro dos "padrões de beleza". Mas tudo muda quando ganha um lugar no show e se torna uma celebridade. A menina se juntará aos amigos, lutará contra a segregação racial e promoverá a inclusão de todos, independentemente do tipo físico.

Com temas ainda atuais, como preconceito, união e diversidade, o musical faz parte da história do neto de Silvio Santos. "Meu envolvimento com 'Hairspray' tem muitos anos já, desde que eu comecei a estudar teatro musical. Em 2009, tive a oportunidade de fazer parte do elenco da montagem aqui no Brasil, além de ser substituto do Edson Celulari no papel da Edna. Não cheguei a entrar em cena, como Edna, mas foi um grande aprendizado. Só que eu costumo dizer que faltava algo, sabe? Ficou um gostinho de realizar esse sonho, de verdade. E agora estamos estreando", vibra.

Além de dar vida à personagem, Tiago é um dos idealizadores do espetáculo, ao lado de Antonia Prado, Rafael Villar e Tinno Zani. Mas levar toda essa grandiosidade aos palcos não foi fácil. "No começo, como produtor, tive que ir atrás de parceiros e patrocinadores, o que é um dos maiores desafios. Depois, como diretor, encontrar o caminho para passar a mensagem que queríamos e para escolher o elenco, cenários e figurinos. E, agora, na hora de atuar, poder focar na Edna e deixar somente o personagem vir a frente".

No palco, o artista versátil encanta, dança, canta e atua. Para isso, precisou se preparar fisicamente e mentalmente. "É sem dúvida o maior desafio da minha carreira. Sou apaixonado por estar no palco, em um musical, e me dedico totalmente a isso. Eu estudei muito para esse momento e tento equilibrar tudo o que envolve o espetáculo também com a minha vida particular. Eu me preparo todos os dias para estar 100% no palco, focado e fisicamente pronto para a maratona", reforça.

