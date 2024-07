Mário Rosa foi demitido do Katinguelê depois de40 anos - Reprodução / Instagram

Mário Rosa foi demitido do Katinguelê depois de40 anosReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2024 15:45

Rio - Filha de Mário Rosa, Ohana saiu em defesa do pai nas redes sociais após o músico comunicar que foi demitido do Katinguelê, após 40 anos, devido a "roupa inadequada nos shows" . Nos comentários da publicação feita pelo artista, nesta segunda-feira (22), ela ainda informou que o artista está pagando uma multa por não seguir o 'padrão' acordado pela banda.

fotogaleria

"Ainda por cima pagando multas por não estar de acordo com o padrão que eles criaram, tantas coisas para eles se preocuparem, como por exemplo ir atrás do sucesso. Mas ao invés disso ignoraram o fato de você estar nesse grupo desde o início e ter construído uma carreira linda. A verdade é uma só já não queriam você mais no grupo, tanto que fizeram de tudo. Mas, pai, o melhor estar por vir Deus não abandona os de verdade. Todo sucesso do mundo para você, pois você sim merece. Amo Você", escreveu Ohana.

Um usuário da rede social, então, comentou que alguns grupos seguem um estilo de vestimenta. "Alguns grupos têm padrões em suas respectivas vestimentas. Fundo de Quintal antigamente só se apresentava de roupa social de linho, o Raça Negra se vestia social e em outra época um sport fino, o Só Pra Contrariar até hoje se apresenta de terno. Se existe um padrão no qual foi acordado por todos não há o que reclamar, na verdade esse não foi o motivo principal", opinou.

Em seguida, Ohana esclareceu: "Um dos motivos, porém naquela época tinha figurinista o grupo estava no auge do sucesso as coisas eram diferentes! 40 anos com tantas coisas para fazer, pensar em fazer uma música de sucesso.... O jeito que se veste é o de menos".

Em imagens publicadas nas redes sociais, é possível notar que Mário aposta em produções bem estilosas, com transparências, brilhos, estampas e calças rasgadas . Ele também capricha nos acessórios, como brinco, relógio, cordão, boné e óculos escuros.

Além da filha de Mário, os fãs também demonstraram apoio a ele depois da demissão do grupo . "Só entrar no insta dele para ver que loucura esse papo das roupas, sempre se vestiu muito bem, diferenciado verdadeiramente artista", afirmou um admirador do músico.

Mário fazia parte do Katinguelê desde 1984. No último mês, o percussionista já havia confirmado sua saída. "Venho comunicar há vocês amigos, fãs, que me acompanham na minha trajetória de 40 anos de carreira que não faço mais parte do Katinguelê. Quero agradecer a todos pelo carinho, encerro esse ciclo com muita fé e paz!", escreveu em sua rede social.