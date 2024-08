Rayssa Leal curte passeio na Disney Paris depois de ganhar medalha nas Olimpíadas - Reprodução / Instagram

Rayssa Leal curte passeio na Disney Paris depois de ganhar medalha nas OlimpíadasReprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 09:08 | Atualizado 02/08/2024 09:10

Rio - Rayssa Leal, de 16 anos, utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (2), para mostrar o dia curtindo um passeio na Disney Paris. A skatista aproveitou o parque temático com amigos e familiares, depois de conquistar a medalha de bronze para o Brasil no Skate Street feminino nas Olimpíadas 2024 , no último domingo (28)."Hoje eu vou tentar dar uma de 'blogueirinha' de novo, não sei se vai dar certo. [...] A gente vai na Disney", contou a "Fadinha" nos stories do Instagram, enquanto filmava os amigos. Para a ocasião, ela usou a clássica "orelhinha da Minnie" com laço vermelho.