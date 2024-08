Isabelle Nogueira e Matteus - Reprodução do Instagram

Isabelle Nogueira e MatteusReprodução do Instagram

Publicado 02/08/2024 10:24 | Atualizado 02/08/2024 10:30

Rio - A ex-BBB Isabelle Nogueira está animada para conhecer o Alegrete, cidade do namorado, Matteus, pela primeira vez. A cunhã-poranga do Boi Garantido mostrou a viagem rumo ao município do Rio Grande do Sul, no Instagram Stories, nesta sexta-feira (2), e compartilhou um clique ao lado do amado no avião.

Na legenda da imagem, ela escreveu: "Indo conhecer a terra do Matteus. Estava contando as horas, os dias". Em publicações anteriores, Isabelle comentou a expectativa em relação à viagem. "Estou muito ansiosa. Vou mostrar tudo pra vocês. Tudo é novo pra mim. Conhecer a família, os amigos, não tenho ideia de como vai ser. Ansiosa e feliz. É um intercâmbio cultural. Matteus me presenteou com uma égua. Vou conhecer também", afirmou.