Chay Suede aproveita dia de sol e luta boxe em praia no Rio

Rio - Chay Suede, de 32 anos, aproveitou a manhã de sol, desta quarta-feira (7), para fazer aula de boxe na Praia do Arpoador, Zona Sul do Rio. O ator, que está prestes a estrear a próxima novela das 21h da TV Globo, 'Mania de Você', utilizou a folga das gravações para se exercitar ao ar livre.



Para a ocasião, Chay optou por usar uma bermuda azul marinho e ficar sem camisa, deixando suas tatuagens dos braços e peito à mostra.

Apesar de morar em São Paulo com a mulher, a também atriz Laura Neiva, 30, e os filhos, Maria, 4, e José, 2, o artista tem se dividido entre a capital paulista e a fluminense, devido as gravações do novo folhetim. O casal, que está junto desde setembro de 2014 e oficializou a união em fevereiro de 2019, está à espera do terceiro filho.