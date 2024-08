Juan Paiva - Márcio Farias/ Divulgação

10/08/2024

Rio - Juan Paiva, de 26 anos, é um dos grandes nomes do momento. No ar na novela "Renascer", na série "Justiça" e no filme "De Pai Para Filho", o artista, morador do Vidigal, dá um show de interpretação e tem colecionado cada vez mais elogios - e prêmios. Discreto em relação a vida pessoal, ele é papai de Analice, de 9 anos, fruto da relação de quase 11 anos com a mulher, Luana Souza. Na véspera do Dia dos Pais, neste domingo, o ator revela se também brilha neste ofício e se é babão.

"Sou um pai babão, sim, mas já fui mais quando ela era bebê. Hoje nós passamos de fase, eu continuo babando, óbvio, mas agora no lugar da orientação. Entender como está sendo construída essa cabeça dela, as ideias, as coisas que ela consome, esse mundo novo, que é para ela, como ela enxerga as coisas. Às vezes a gente precisa dar uma 'puxadinha de orelha' para as coisas acontecerem da melhor maneira", diz.

Juan também faz planos de celebrar a data especial com a herdeira e a família. "Quero estar com a minha família, junto dela, um almoço ou algo pra gente aproveitar o momento. Fazer um passeio... Às vezes, por conta da correria, ela (Analice) estuda, eu trabalho, a gente se encontra só à noite... Mas o dia dos pais, folga, férias eu quero aproveitar perto dela", afirma.

Filho de Celso, o artista destaca que tem uma boa relação com o pai. "Troco muita ideia com meu pai, ele é um super parceiro, amigo. É uma referência boa que tenho", elogia.

Sucesso em 'Renascer'

Juan tem colecionado elogios dos internautas devido à sua atuação em "Renascer", como João Pedro. Cenas como a reação do personagem ao descobrir a morte da filha com Sandra (Giulia Buscaccio), que não resistiu a uma cesárea, e uma briga do jovem com José Inocêncio (Marcos Palmeira), após o coronel insinuar que ele teria desviado cacau para comprar as terras de seu irmão mais velho, repercutiram na web.

O artista foi exaltado pelos usuários das redes sociais, que fizeram comentários do tipo: "Juan Paiva realmente o ator do ano", "Juan Paiva irretocável. Brilhante" e "Que atuação de Juan Paiva. Podem dar todos os prêmios pra ele".

Ele revela como tem se sentido com tanto carinho. "Fico muito feliz com esse momento, com tudo o que está acontecendo. São consequências boas, positivas, de um trabalho que venho fazendo, descobrindo, estudando, pesquisando, desde meus oitos anos, no meu primeiro trabalho no audiovisual. Sentir esse feedback é uma sensação de que estou em um caminho interessante na minha carreira", avalia.

Nas telonas

O artista está no elenco "De Pai Para Filho", em cartaz nos cinemas, como José, filho de Machado (Marco Ricca), músico de uma banda de rock, sucesso nos anos 80, e que depois de ficar esquecido e doente, se mata. Juan aponta suas semelhanças e diferenças com o jovem do filme.

"É um personagem totalmente diferente do Juan. Ele sai de Araraquara, interior de São Paulo, e passa a viver no Rio na função de vender o apartamento do pai. É um personagem que não se encontra com a rotina do Rio, que não curte praia, anda de roupa social. Tem um estilo diferente, gostos musicais diferentes", enumera. "A gente se conecta no sentido do ser humano, dentro dele tem suas fragilidades, dúvidas", opina.

Parceria com Marco Ricca

Parceiros no longa-metragem, Juan já trabalhou com Marco Ricca em "Um Lugar ao Sol" (2022), apesar de não contracenarem muito juntos, e na série "Justiça", do Globoplay, onde deram vida à Baltazar e Nestor, respectivamente. Na produção, Nestor, um político corrupto, fazia de tudo para prejudicar o motoboy.

"A gente se conheceu em um 'Lugar ao Sol'. E nos encontramos e criamos um laço de amizade no filme 'De Pai Pra Filho'. 'Justiça' vem logo depois. O Ricca é esse cara que já admiro há muito tempo, é uma pessoa maravilhosa, é um artista interessantíssimo. Em 'De Pai Pra Filho', a gente trocou ideias e nos momentos que tínhamos juntos, a gente aproveitava para conversar e falar sobre o roteiro, essa relação com esse pai e o filho. Em 'Justiça', o personagem dele é um vilão, e o processo foi o contrário. A gente teve que se distanciar e não se aproximar. Então, quando a gente se encontrava nas gravações, a gente queria se abraçar, naquele momento, a gente não podia", lembra.