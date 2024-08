Milton Nascimento se apresenta no programa viral ’Tiny Desk’, com show gravado na própria casa - Reprodução / YouTube

Publicado 10/08/2024 11:08

Rio - Milton Nascimento, de 81 anos, participou do sucesso "Tiny Desk", programa da NPR, rádio pública dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (7), ao lado da jazzista Esperanza Spalding. A gravação foi realizada na sala da casa do cantor, no Rio de Janeiro, contribuindo para o tom intimista que as apresentações musicais da série de vídeos da emissora costumam ter.

"Quase nunca postamos shows do Tiny Desk (em casa). Mas ter o glorioso ícone musical brasileiro Milton Nascimento com sua talentosa amiga e colaboradora, Esperanza Spalding, como exceção, é talvez a oportunidade de uma vida. Nascimento tem 81 anos agora e tem dificuldade para viajar para fora do Brasil", declarou a rádio na descrição do vídeo no YouTube, já que, normalmente, recebe os nomes da música nos estúdios, em Washington, Estados Unidos.

E acrescentou sobre Bituca, que se despediu dos palcos em novembro de 2022 , com grande show no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais: "É difícil explicar o valor da carreira de Nascimento e sua influência significativa em todos os gêneros musicais. Atuando há mais de 60 anos, a discografia do cantor, músico e compositor inclui mais de 40 álbuns. Em seu auge, sua voz rica abrangia muitas oitavas. Embora sua qualidade vocal possa não ser tão forte agora, há uma essência intangível que preenche o vazio".

O "Tiny Desk", ambientado em uma espécie de galpão, está no ar desde 2008, e convida artistas da música internacional que têm uma pegada mais nichada para o R&B e o pop mais calmo, como Alicia Keys, Ne-Yo, Usher e Adele.

O brasileiro, que será enredo da Portela no Carnaval 2025 , também colaborou com a estadunidense no álbum "Milton + Esperanza", que lançaram na última sexta-feira (9), dois dias depois de o programa viral ter estreado.