Raissa Real e o pai Mr.CatraDivulgação

Publicado 10/08/2024 18:51 | Atualizado 10/08/2024 19:10

Rio - O Rei do Funk. É assim que a cantora Raissa Real define o seu pai, o Mr. Catra, e tem certeza que é como ele será lembrado. O funkeiro, que morreu em setembro de 2018, é eternizando como um dos maiores nomes do movimento funk no Brasil.

Ela aproveitou a proximidade do dia dos pais, celebrado neste domingo (11) para refletir sobre a herança deixada por Catra e a influência dele no seu novo projeto, intitulado "Amores e Desamores"."Não tenho nenhuma dúvida disso, meu pai fez uma trajetória, que talvez para fosse pouco imaginada para um homem negro, numa época em que o movimento funk ainda era muito criminalizado. Mas ele tinha uma magia na voz, de poder falar as coisas do jeito dele e com esse jeito se fazia compreender. Tenho muito orgulho de ser filha dele!", pontuou Raissa.“Tenho muito orgulho, principalmente porque a maior herança que meu pai me deixou foi a história dele, as músicas e muitos ensinamentos. Já fazem seis anos que ele faleceu, e desde então não tem um dia que eu não ouça alguém falar sobre ele. Meu trabalho envolve ele, as pessoas estão sempre falando e lembrando dele. E hoje, sinto que o meu papel, assim como dos meus irmãos, é levar isso adiante. É o que venho tentando fazer, através da minha arte, que tem muito do funk, movimento que ele foi um dos percursores, mas também faz flerte com outros estilos como o trap, rap, etc”.Raissa contou ainda que Mr. Catra não chegou a ver seus primeiros passos musicais, mas que sempre a incentivou e deixou muitos conselhos, que a cantora guardou com carinho e tenta usar ao máximo em sua carreira. “Eu era muito nova quando o meu pai faleceu, tinha 14 anos, ainda estava me descobrindo, então ele não chegou a me pegar ainda nessa vibe da música como algo profissional. Mas já entendia que esse seria o meu caminho, sabia que eu gostava“, concluiu.