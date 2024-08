Shawn Mendes retorna à carreira depois de dois anos - Reprodução / YouTube

Shawn Mendes retorna à carreira depois de dois anosReprodução / YouTube

Publicado 10/08/2024 13:18

Rio - Shawn Mendes, de 26 anos, lançou nova música e clipe, nesta quinta-feira (8), em que expôs uma possível gravidez de uma ex. O cantor revelou em um dos dois singles que divulgou, o "Why Why Why", que, possivelmente, "estava prestes a ser pai". Ele estava fora dos holofotes musicais há dois anos, desde que anunciou um afastamento por questões de saúde mental em 2022.

"Pensei que estava prestes a ser pai / Me abalou profundamente / Ainda sou uma criança", diz o canadense nos versos da letra. Ele não contou a identidade de quem se relacionou.

Nesta canção, Shawn faz uma reflexão sobre o hiato em sua carreira, falando do fim de um relacionamento e dos desafios com sua saúde mental. Ele mencionou até a pressão nos palcos, o que o levou a cancelar o restante dos shows da turnê de seu último álbum, "Wonder".

Além dessa música, o cantor liberou "Isn’t That Enough?", que também fará parte de seu novo disco, o qual anunciou que sairá em 18 de outubro e será intitulado "Shawn".

O artista já namorou por cinco anos com a cantora Camila Cabello, de 27 anos, e teve aparições com Sabrina Carpenter no último ano, o que gerou rumores de relacionamento.