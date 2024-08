Namorada de MC Daniel, Lorena Maria comenta sobre rumores de gravidez - Reprodução / Instagram

Publicado 10/08/2024 11:10

Rio - A atriz Lorena Maria, que recentemente tornou público o namoro com MC Daniel , negou os rumores da suposta gravidez, através das redes sociais. Os boatos surgiram após o cantor revelar o desejo de ser pai, inclusive comentando na publicação do Instagram da namorada. Mandem ela parar de tomar anticoncepcional ", disse o MC, em um comentário na foto de Lorena. Em seguida, as redes sociais da atriz foram invadidas com mensagens como: "Eu com 3 meses de gravidez estava com a barriguinha assim", "A barriguinha já [está] dando a 'carinha'" e "Parabéns ao casal, que o neném venha com saúde".