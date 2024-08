Fatima Bernardes e o namorado Túlio Gadêlha em Paris - Reprodução / Instagram

Fatima Bernardes e o namorado Túlio Gadêlha em ParisReprodução / Instagram

Publicado 10/08/2024 16:49 | Atualizado 10/08/2024 16:51

Rio - Fátima Bernardes compartilhou com seus seguidores que precisou se despedir do namorado, Túlio Gadêlha, que voltou para o Brasil neste sábado, 10.



O casal estava na França para assistir às competições dos Jogos Olímpicos de 2024. Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos da viagem. "Hoje ele voltou para o Brasil. Já trabalha na segunda. Obrigada, amor, por ter sido meu segunda câmera, assistente de direção e um super parceiro. Já, já, tô chegando", declarou Fátima na legenda da publicação.