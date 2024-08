MC Daniel usou os stories do Instagram para revelar que viajou em um avião da mesma companhia da queda em Vinhedo, um dia antes - Reprodução / Instagram

Publicado 10/08/2024 15:51 | Atualizado 10/08/2024 15:57

Rio - MC Daniel, de 25 anos, usou os stories do Instagram, nesta sexta-feira (9), para contar que esteve em um avião da mesma companhia, Voepass, que caiu em Vinhedo , interior de São Paulo, um dia antes do acidente, na última quinta-feira (8). Ele aproveitou o momento para promover uma reflexão com os fãs: "Dê amor em vida".