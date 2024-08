Marcelo Serrado - Divulgação

Marcelo SerradoDivulgação

Publicado 11/08/2024 06:00

Rio - Marcelo Serrado vai comemorar o dia dos pais, neste domingo, acompanhado dos filhos, Catarina, de 20 anos, e dos gêmeos Felipe e Guilherme, de 10. Como de costume, o ator vai almoçar com os herdeiros e o pai, José. Em entrevista ao Meia Hora, o artista de 57 anos também adianta detalhes de seu personagem, Rog, na novela "Beleza Fatal", da plataforma de streaming HBO Max, fala sobre os novos projetos profissionais e conta como tem se sentido após sofrer algumas crises de pânico. Confira!

- Como você pretende comemorar o Dia dos Pais?



Eu comemoro com os meus filhos, em família mesmo. Sempre tento estar com eles e com meu pai nesse dia, falo isso porque muitas vezes a agenda de trabalho termina atropelado, mas faço de tudo para estarmos juntos no domingo do Dia dos Pais e esse ano não poderia ser diferente. Ou seja, o almoço já tradicional e curtir o domingo com uma programação leve com as crianças.





- Você é pai de três, dois meninos e uma menina. É muito diferente criar menino e menina? Teve alguma fase mais desafiadora pra você na paternidade?



Sim, é diferente sim. Criar meninos é muito mais difícil de criar meninas, falo isso sempre. Por que quero criar filhos feministas, sabe? Respeitando a mulher, 'não é não', sendo homens melhores do que fui. Venho de uma sociedade machista, né? Fui criado em uma sociedade machista. Me desconstruo sempre. Sou pai de uma menina, e às vezes falo para minha filha: 'Nossa! Estou falando isso?' e saio um pouco pela tangente. Então, é difícil essa criação feminina, e olhar feminino.Teve uma vez que falei para minha filha uma coisa e ela me respondeu: 'Pai, deixa de ser careta' (risos). Parei! E falei, 'tem razão filha'. Então, estou aprendendo, né?

E com os meninos é a mesma coisa. Então, é um jogo de cintura que você tem que ter para criar pessoas melhores do que você já foi. Não tive uma educação ruim, mas uma educação da época que vivi. De uma família mais cartesiana, nesse sentido. É difícil! E posso dizer que esse é um dos desafios da paternidade. É uma sociedade muito perigosa a que a gente vive, mas temos que ter a consciência que temos que dar o caminho e conselhos para eles seguirem o caminho deles com muita tranquilidade e pé no chão.

- ⁠Você tem uma relação de muito diálogo com seus filhos? É um papai assumidamente coruja?

Ah! Sim (risos). Me considero um pai coruja, sim. E a minha relação com eles é muito saudável e na transparência. Os meus filhos são meus parceiros, temos uma troca muito bonita (com os três).



- ⁠Você sempre manteve uma relação de amizade com seu pai? Teve algum conselho que ele te deu e você hoje da para os seus filhos?



Minha relação com meu pai, minha mãe e meus irmãos é saudável. Meu pai é meu melhor amigo e até temos uma sintonia única. E o conselho que sempre meus pais me deram e passo para os meus é o respeito e nunca desistir dos seus sonhos.



- Você está no elenco da próxima novela, "Beleza Fatal". Pode me falar um pouco sobre seu personagem?



É um personagem que vive uma verdadeira loucura. Foi desafiador fazer o Rog, um homem difícil, que tem um desejo pela beleza, escuta músicas diferentes, tortura as mulheres, ao mesmo tempo é cara totalmente homofônico, mas tem uma relação com uma mulher trans, e que procura a beleza perfeita nas mulheres. É um cara de uma personalidade forte que promete trazer muita tensão para o público. Foi um personagem que me tirou totalmente da minha zona de conforto.



- Fazer novela no streaming é mais tranquilo?



Não existe o tranquilo, sabe? É um trabalho puxado como qualquer outro, mas a diferença é só onde vai ser exibido. Mas os processos são os mesmos.



- Recentemente, você dividiu com os fãs suas crises de pânico. Como tem se sentido?



Estou melhorando a cada dia. Não posso falar que estou 100% curado, mas estou no processo do meu autoconhecimento, me cuidando em todos os sentidos e sim, com um acompanhamento de profissionais excelentes. Hoje tenho me policiado bastante principalmente com o celular, e voltei a praticar minhas atividades físicas.



- ⁠O que curte fazer nos momentos de lazer?



O meu momento de lazer é curtir minha família, reunir toda turma, filhos, esposa e viajar. E claro, ter o meu momento de ler um bom livro, jogar um tênis, caminhar na praia. São coisas essenciais pra mim hoje.



- Tem mais projetos profissionais para este ano?



Sim, acabei de lançar no Multishow a segunda temporada da série 'Tem Que Suar', vou estrear no próximo final de semana em São Paulo o meu espetáculo 'Um Pai e Outro Mundo', fico em cartaz de sexta a domingo, no teatro J. Safra, até dia 08/09. E depois volto aos palcos (outubro) em um projeto muito especial com minha querida amiga Heloísa Perissé. E ainda tem a novela HBO 'Beleza Fatal', que deve estrear no primeiro semestre de 2025.



- ⁠Você comandou o 'Te Vejo no After', no Globoplay. Você é um cara que gosta de um after, Marcelo?



Eu gosto do meu “after” (risos). Esse after foi muito bom, conseguir reunir grandes amigos para uma diversão organizada. Foi uma delícia fazer esse projeto. Mas respondendo sua pergunta não sou do after não, sou de reunir os amigos, curtir aquele momento com eles com uma boa música, muita conversa e depois casa para repor as energias.