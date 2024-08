Marcos Pasquim - Reprodução / Instagram

Rio - Fora do ar desde 2019, com "O Tempo Não Para", da TV Globo, Marcos Pasquim, de 55 anos, conta que está aberto a novos trabalhos. Discreto na vida pessoal, ele é pai de Allicia, de 20 anos, fruto do seu antigo casamento com a empresária Fabiana Kherlakian. Em entrevista ao Dia, o ator falou sobre seus novos projetos, deu detalhes sobre sua relação com a filha e contou como passará os Dias dos Pais, celebrado neste domingo (11).

"Meu pai está em São Paulo, ele tem diabetes, está doente, então não pode vir pro Rio. Minha filha também está em São Paulo e também não pode vir. E eu não consigo ir pra São Paulo. Então infelizmente vou passar o dia dos pais vendo eles por vídeo, mas eles estão sempre dentro do meu coração e está tudo certo", explicou.



O artista relembrou um conselho que recebeu do seu pai. "Seja honesto, leal e faça tudo para ser feliz", disse ele, que hoje passa seus valores para a filha.



Apesar de ter se separado da mãe de Allicia quando ela tinha apenas 2 anos, Marcos afirma que conseguiu acompanhar todas as fases de perto. "Eu a via uma ou duas vezes por semana, apesar dela morar em São Paulo quando era pequenininha. Depois voltou para o Rio e morava na minha rua, então nos víamos bastante".



"Eu acho que a adolescência é a fase mais difícil, né? Ser pai é sempre desafiador. Quando nasce o primeiro filho a gente não sabe ser pai", contou, revelando ainda que Allicia tem um ciúmes saudável dele.



O ator falou que sempre tentou ser discreto na vida pessoal para blindar a filha. "Busquei ser discreto na minha vida pessoal, apesar que na fase dos paparazzis foi difícil. Graças a Deus eu pude blindar a Allicia sendo discreto e não expondo ela em nada, ainda mais agora nessa era digital. Ela não é muito de tirar fotos, quando tiro foto com ela eu nem posto. As fotos que tiramos é pra gente, não é pra ficar apostando".



Aos 55 anos, Marcos ainda é considerado um grande galã. "Não existe quem não goste de receber elogios, né? Bom, eu me cuido. Eu cuido do meu corpo e da minha mente que é meu material de trabalho e meu esse visual é consequência disso".



Novos trabalhos



Aberto a novas oportunidades, Marcos revelou que está fazendo um novo filme de comédia. Já os trabalhos finalizados, ele vai estrear em "Loucos Amores Líquidos", no papel do melhor amigo do protagonista, Eriberto Leão. Apesar do filme não ter data de lançamento prevista, ele adianta: "Fui à Itália e foi um filme que eu fui convidado pelo Alexandre Mancini, meu diretor na Globo. Foi uma participação bem gostosa de fazer".