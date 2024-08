Fernanda Montenegro faz apresentação para mais de 15 mil pessoas em São Paulo - Reprodução / TV Globo

Publicado 19/08/2024 11:38

Rio - Fernanda Montenegro, de 94 anos, falou sobre a apresentação gratuita para mais de 15 mil pessoas no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, neste sábado (17), durante uma entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (19). A atriz emocionou seu maior público da carreira com a leitura "A cerimônia do adeus", escrita pela autora francesa Simone de Beauvoir.

"Eu não estaria hoje assim esperando dar conta do Ibirapuera, se esse fenômeno dessa estrutura feminista, intelectual e existencial da Simone não estivesse na hora certa, neste momento dentro do nosso país", disse a veterana. "Não tem música, não tem show, não tem dança, é a palavra. É um desafio, uma vida intensa ainda nesse meu pedaço de vida", completou.

Fernanda também comentou a sensação de ser ovacionada pela plateia e seu amor pelo ofício. "Os olhos já não são os mesmos, os ouvidos já não são tão bons, o sistema motor também não está tão bem. Mas ainda está sujeito, verbo e predicado inteiro dentro de mim. Enquanto isso aqui (cabeça) estiver funcionando e eu tiver alguma possibilidade de me expressar, vão me aguentar. É impossível parar, não dá para parar, é uma vocação", finalizou.