Silvio Santos e Tiago Abravanel - Reprodução/Instagram

Silvio Santos e Tiago AbravanelReprodução/Instagram

Publicado 19/08/2024 12:50

Rio - Tiago Abravanel, de 36 anos, cancelou sua participação no "Mais Você", da TV Globo, desta segunda-feira (19) para cuidar da mãe, Cíntia Abravanel, que está abalada com a morte de seu pai, Silvio Santos, que se foi na manhã de sábado (17). O ator, que é um dos 14 netos do apresentador, estava confirmado no programa para falar sobre o avô.

fotogaleria

O artista mandou um áudio para Ana Maria se explicando. "Eu tinha deixado programado para falar com você ao vivo, mas a minha mãe não acordou muito bem. Ela ficou muito emocionada ontem. Estou aqui com ela voltando do Rio para São Paulo".



Tiago contou que a família esteve no Cristo Redentor, no Rio, para uma missa em homenagem a Silvio Santos. "Teve uma homenagem linda lá no Cristo ontem para o meu avô, e a gente foi lá, fizeram uma uma breve missa. E acho que melhor eu preservar, ficar com ela um pouquinho aqui. Peço desculpas de não entrar ao vivo com você. Mas acho melhor esse momento eu ficar pertinho dela". O artista mandou um áudio para Ana Maria se explicando. "Eu tinha deixado programado para falar com você ao vivo, mas a minha mãe não acordou muito bem. Ela ficou muito emocionada ontem. Estou aqui com ela voltando do Rio para São Paulo".Tiago contou que a família esteve no Cristo Redentor, no Rio, para uma missa em homenagem a Silvio Santos. "Teve uma homenagem linda lá no Cristo ontem para o meu avô, e a gente foi lá, fizeram uma uma breve missa. E acho que melhor eu preservar, ficar com ela um pouquinho aqui. Peço desculpas de não entrar ao vivo com você. Mas acho melhor esse momento eu ficar pertinho dela".

Confira: