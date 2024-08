Grelo é dono da música ’Só Fé’, sucesso nas redes sociais e plataformas digitais - Marcel Bianchi / Divulgação

Grelo é dono da música ’Só Fé’, sucesso nas redes sociais e plataformas digitaisMarcel Bianchi / Divulgação

Publicado 25/08/2024 06:00

Rio - 'Só preciso de um dinheiro pra comprar um 'mé', o leitinho das criança e o 'módice' da 'muié'. O resto é só fé'. Se você costuma usar as redes sociais, com certeza já se deparou com esse trecho da música "Só Fé". O dono do hit é Grelo, que, na verdade, se chama Gabriel de Ângelo. Natural de Anápolis, Goiás, o cantor tem 26 anos. Em entrevista ao MEIA HORA, o goiano, autor de sucessos como "Esqueça-Me Se For Capaz", Maiara e Maraísa e Marília Mendonça, "Quarta Cadeira", de Matheus e Kauan, "Perrengue", de Gusttavo Lima e várias outras, fala sobre motivação para cantar, repercussão da canção, que é a mais ouvida nas plataformas digitais, carinho do público e muito mais. Confira!

- "Só Fé" estourou nas redes sociais, nas plataformas de streaming. Você se surpreendeu com a repercussão dela?

Demais, meus amigos acreditam mais na canção do que eu. Quando vi a proporção que tomou, me surpreendi muito e ainda estou me acostumando, na verdade. Mas é bacana demais ver as pessoas cantando, compartilhando. Fiz a música justamente para isso, para que fosse um momento leve no dia de quem estiver escutando.

- Surgiram vários memes com esse hit. Você está acompanhando? Tem algum que você curtiu mais?

Acompanho tudo e sempre tento interagir com o que vejo. Não consigo escolher um, todos me surpreendem. Já teve gente cantando em live, muita gente colocando nos shows. Tenho contato com muitas duplas por causa das composições. Recentemente, uma me ligou e me deixou muito emocionado. Comentou que ia incluir no show, mas não por causa do sucesso e, sim, porque ouviram a música e entenderam o que que quero transmitir, como ela traduz a simplicidade do brasileiro e como podemos ser felizes assim. A Netflix usou um trecho de "Só fé" no Instagram para falar de "The Chosen", isso foi legal demais também.

- E está recebendo muito carinho dos fãs?

Demais! No meu Instagram já tem uns vídeos dos primeiros shows. É realmente indescritível a

sensação de ver milhares de pessoas cantando a sua música. Lindo demais, recebi muitos sorrisos, aplausos. Olha, que coisa boa.

- E de onde surgiu essa inspiração para "Só Fé"? Você também só pede a Deus saúde e o 'básico' para viver?

A inspiração foi realmente nas coisas simples da vida. Quero colocar a verdade do que o pessoal passa no dia a dia mesmo, sem fantasiar muito. Todo mundo já ouviu falar alguma vez ou outra sobre 'coisar', porque o 'coisar' pode abranger qualquer coisa, ou conhece o 'mé' por (causa do) Mussum. O Grelo é isso, veio para mostrar que a simplicidade da vida também é felicidade.

- E de onde surgiu esse nome artístico? Porque seu nome é Gabriel de Ângelo.

É porque eu sempre muito magrelo. Minha vida inteira os meus apelidos foram 'magrelo' ou 'grilo', por ser pequeninho e arteiro, sabe? Ai juntei os dois apelidos e deu 'Grelo'.

- Você já compôs pra grandes nomes do sertanejo como Zé Neto e Cristiano, Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Mateus e Kauan. Tem alguma mais queridinha, mais especial pra você?

Difícil. São mais de 512 composições cadastradas no Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), imagina. Tudo fruto de um trabalho intenso, cada uma foi importante de uma certa forma e me trouxeram para onde estou hoje.

- O que te motivou a, além de compor, cantar?

Olha, nunca foi uma pretensão ou idealização minha. Estava confortável com as minhas composições,

mas meus amigos me incentivaram tanto a colocar as serestas nas plataformas, parece que sentiram que o

negócio ia explodir. Quando foi dando certo, fui aceitando, trabalhando mais e entendendo como seria a

vida e rotina daqui para frente, sempre com apoio da minha mulher e o escritório do Henrique e Juliano. Está sendo uma experiência nova, mas muito importante.

- Agora que você estourou, pretende fazer mais shows, uma turnê?

Graças a Deus, já começamos (a fazer shows) no fim de semana passado. Neste domingo, dia 25, me apresento em Brasília, no festival Na Praia. Estamos ensaiando muito, consegui forma uma banda para me acompanhar na estrada e agora é levar essa leveza do Grelo para o máximo de lugares possíveis.

- Me conta um pouquinho sobre você? Como surgiu esse amor pela música?

Sou de Anápolis, Goiás. Cresci com uma vida simples. Sempre gostei de música, juro para vocês. Serestas, que é o ritmo que eu decidi cantar, escuto sempre, adoro conhecer novos artistas, novos sons, até porque isso influencia nas composições. As composições vieram de forma natural. Fui conhecendo amigos que já estavam no meio, mas demorei para entender que eu poderia ganhar dinheiro com isso, fiz parte de muitos grupos de composições e estava tranquilo assim. Mas já que surgiu a oportunidade de ir para frente do palco, vamos lá. Acho que tudo na vida tem um porquê, e se estou vivendo esse momento agora, é porque tinha que estar aqui.