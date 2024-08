Sabrina Sato, Juju Salimeni e mais estrelas curtem baile em São Paulo

Rio - Vários famosos marcaram presença na quarta edição do "Baile BB", no Hotel Rosewood, em São Paulo, na noite deste sábado (24). A apresentadora Sabrina Sato foi uma das famosas que prestigiou o evento, que tinha como tema "The Black and White Couture Ball", e atraiu olhares ao apostar em um look exuberante. "Feita para bailar", escreveu ela em uma publicação do Instagram.

Luciana Gimenez, Anttónia, Paulo Dalagnoli, Bruno Fagundes, Pedro Scooby, Leandro Lima, Flávia Lucini, João Silva, José Loreto, Juju Salimeni, Mileide Mihaile, Erika Schneider e Julia Faria também marcaram presença no baile, organizado Beto Pacheco e Tiago Moura, e capricharam no look.

O evento ainda contou com um leilão beneficente em prol da Casa Santa Teresinha, instituição que ajuda crianças e adolescentes com doenças raríssimas de pele.

