Preta Gil e Ivete Sangalo - Reprodução do Instagram

Preta Gil e Ivete SangaloReprodução do Instagram

Publicado 26/08/2024 09:44

Rio - Preta Gil, de 50 anos, recebeu a visita de Ivete Sangalo, de 52, na noite deste domingo (25), após contar aos fãs que seu câncer voltou em quatro locais diferentes. Internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, a cantora disse que a amiga foi ao local lhe "encher de amor" e publicou uma foto ao lado dela, no Instagram Stories.

fotogaleria

"Terminei o dia com ela, minha irmã veio me encher de amor. Ivete, te amo", escreveu a filha de Gilberto Gil na legenda. Horas antes, Preta também postou um clique em que aparece rodeada de familiares e amigos, como Sabrina Sato, Francisco Gil, Laura Fernandez e Helô Rocha.

Em um vídeo publicado em sua rede social, a cantora deu mais detalhes sobre seu estado de saúde aos fãs. "Meu câncer voltou em quatro lugares diferentes: eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e um nódulo na ureter", explicou ela, que detalhou sua rotina de tratamento.

"É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto. No mesmo dia, no mesmo momento, a gente começou a quimioterapia. Primeiro ciclo acabou hoje, sigo no hospital mais 24 horas em observação, vou pra casa, fico em casa 12 dias e volto para o hospital. Ou seja, minha rotina de tratamento oncológico voltou para que a gente possa curar esses quatro focos que eu citei do câncer. Espero que vocês continuem rezando por mim".



A artista ainda garantiu que está se sentindo bem. "Eu estou bem, estou com a cabeça boa. Estou muito melhor do que quando eu comecei o tratamento em 2023. Eu sou outra Preta em 2024, cheia de vontade de viver, com muita energia, cercada de amor, por Deus, meus orixás, minhas santinhas. Eu estou realmente melhor para enfrentar esses tumores dessa vez", contou.