Luana Piovani fala sobre terremoto em Portugal - Reprodução do Instagram

Luana Piovani fala sobre terremoto em PortugalReprodução do Instagram

Publicado 26/08/2024 08:39

Rio - Luana Piovani e mais famosos falaram sobre o terremoto de magnitude 5,3 que atingiu Portugal, nesta segunda-feira (26), nas redes sociais. Moradora do país, a atriz e apresentadora de 47 anos contou em seu Instagram Stories que sentiu a terra tremer e definiu a sensação como "maluca".

fotogaleria

"Menina, hoje tremeu a terra aqui em Portugal. Eu acordei de madrugada e eu pensei nisso, mas sabe aquele acordo zumbi de 4 segundos assim? Voltei a dormir. Agora de manhã só se fala nisso e parece que foi um abalo sísmico bem forte. Já senti quando morava no Japão, mas nunca mais tinha sentido. É uma sensação bem maluca porque você sente que tem alguma coisa acontecendo, mas você leva um tempo para entender que a terra que está tremendo", afirmou Luana.

Letícia Spiller também relatou a situação. "Essa madrugada por aqui a terra tremeu". O autor de novelas Aguinaldo Silva disse que acordou com o tremor. "5:30 da manhã, 20 minutos após o tremor de terra aqui em Portugal, que me acordou e me fez pular da cama. Tudo calmo, ninguém na rua."

Já Susana Werner disse que não sentiu nada. "Graças a Deus não sentimos aqui em casa. Medo! Alguém sentiu aí?", perguntou.