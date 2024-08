Mariana Gross e Roberta Sá usam vestido igual e brincam: ’Super Gêmeas’ - Reprodução / Instagram

Mariana Gross e Roberta Sá usam vestido igual e brincam: ’Super Gêmeas’Reprodução / Instagram

Publicado 26/08/2024 08:59 | Atualizado 26/08/2024 09:05

Rio - Par de jarros! A jornalista Mariana Gross, de 45 anos, e a cantora Roberta Sá, de 43, usaram vestidos no mesmo modelo, nesta sexta-feira (23), na comemoração do aniversário do arquiteto Miguel Pinto Guimarães. Através das redes sociais, as duas compartilharam registros juntas e mostraram que levaram a situação com bom humor.