Mari Gonzalez posa de biquíni durante passeio de barco - Reprodução / Instagram

Mari Gonzalez posa de biquíni durante passeio de barcoReprodução / Instagram

Publicado 26/08/2024 11:10

Rio - Mari Gonzalez, de 30 anos, aproveitou um passeio de barco com a família do namorado, Pipo Marques, de 29, neste final de semana, em Salvador, na Bahia. Na manhã desta segunda-feira (26), a influenciadora digital utilizou as redes sociais para compartilhar algumas fotos posando de biquíni na embarcação.

fotogaleria

"Meu mood [humor] favorito", escreveu a ex-BBB na legenda. Na sequência dos registros, ela aparece sorridente enquanto exibe as curvas. Para a ocasião, Mari optou por vestir peças na cor marrom. Óculos de sol e muitos acessórios dourados foram escolhidos para compor o visual.



Nos stories do Instagram, ela também mostrou que foram surpreendidos durante o passeio. "Olha quem a gente viu hoje", disse a influenciadora. No vídeo, ela mostrou o mar, onde algumas baleias saltavam.



Nos comentários da publicação, famosos e internautas elogiaram a criadora de conteúdo. "Como é linda", opinou a apresentadora Giovanna Ewbank. "Toda linda", expressou a ex-BBB Giovanna Pitel. "Corpo dos sonhos e carisma que conquista qualquer um", afirmou o maquiador Renner Souza. "A baiana mais linda de todas, a nossa baianinha", comentou um usuário das redes sociais. "Meu mood [humor] favorito", escreveu a ex-BBB na legenda. Na sequência dos registros, ela aparece sorridente enquanto exibe as curvas. Para a ocasião, Mari optou por vestir peças na cor marrom. Óculos de sol e muitos acessórios dourados foram escolhidos para compor o visual.Nos stories do Instagram, ela também mostrou que foram surpreendidos durante o passeio. "Olha quem a gente viu hoje", disse a influenciadora. No vídeo, ela mostrou o mar, onde algumas baleias saltavam.Nos comentários da publicação, famosos e internautas elogiaram a criadora de conteúdo. "Como é linda", opinou a apresentadora Giovanna Ewbank. "Toda linda", expressou a ex-BBB Giovanna Pitel. "Corpo dos sonhos e carisma que conquista qualquer um", afirmou o maquiador Renner Souza. "A baiana mais linda de todas, a nossa baianinha", comentou um usuário das redes sociais.