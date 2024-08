Vanessa Lopes desabafa sobre pele acneica e saúde mental - Reprodução de vídeo / Instagram

Vanessa Lopes desabafa sobre pele acneica e saúde mentalReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 26/08/2024 09:58 | Atualizado 26/08/2024 10:13

Rio - Vanessa Lopes, de 23 anos, mostrou nas redes sociais, neste domingo (25), como está o seu rosto natural, sem filtros ou maquiagem. A influenciadora digital explicou que teve alergia a medicamentos, o que fez com que a pele desenvolvesse bastante acne, e desabafou sobre como isso influencia o seu bem-estar.

fotogaleria

"Eu tive reação a alguns medicamentos, o que acabou me dando uma crise alérgica muito grande e acne. Então, o meu rosto está todo estourado de espinha [...] Obviamente, isso aqui afeta a minha autoestima, mas, como tudo nessa vida, são fases e não tenho o que fazer a não ser esperar passar e tomar meus medicamentos. Esse ano eu estou sendo testada. O meu rosto não está normal, não aguento mais", contou a Tiktoker, que soma mais de 40 milhões de seguidores nas redes sociais.A influenciadora, que passou por acompanhamento psicológico diário após desistir do BBB 24, também falou sobre saúde mental e afirmou que sempre quis que o público a visse como uma 'pessoa real', destacando que 'todos podem ter' essas questões. "Pelo menos, posso mostrar para as pessoas que todo mundo passa por dificuldades, todo mundo pode ter problemas psicológicos, problemas na pele, problemas de saúde, problemas na vida, problemas em tudo. Ter empatia e cuidado com as outras pessoas em relação a isso, é essencial", disse"As pessoas têm problemas, traumas e vivências. A gente tem que ter empatia e cuidado com as pessoas, porque não temos noção do que a outra pessoa está passando. Você olha e fala: 'nossa, que vida perfeita'. Mas a pessoa por dentro está um caco, ou o psicológico da pessoa está ruim, ou ela está doente. O cuidado com o que você comenta e faz é importantíssimo. Quero que cada vez mais vejam meus defeitos, porque todos temos, e vamos precisar passar por eles de alguma forma", completou Vanessa.