Galvão Bueno e a mulher, Desirée Soares - Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2024 08:48 | Atualizado 28/08/2024 08:53

Galvão Bueno e sua esposa Desirée Soares revelaram, durante participação no programa "Sobre Nós Dois", do GNT, nesta terça-feira (27), qual foi o lugar mais inusitado que fizeram sexo. A relação, no entanto, acabou sendo interrompida por um motivo inusitado.

"Em Bali [Indonésia]! Na praia, na areia!", relembraram Galvão e Desirée. O narrador de 74 anos seguiu e contou que voltavam de um evento, quando a vontade bateu. "Saímos de uma balada, mas ao invés de ir de carro, fomos pela praia pro hotel. Então, no meio do caminho, rolou", afirmou.

O locutor, então, seguiu descrevendo como a relação foi interrompida. "Quando estava assim... Entendeu? Lá vem um cachorro latindo", contou, arrancando risadas da plateia e dos apresentadores. "Aquele [clima] super-romântico, praia de Bali, quando de repente...", lembrou Desirée, que tem 55 anos. "Nós pegamos as roupas e saímos correndo pelados para o hotel", concluiu Galvão.