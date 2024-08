Anna Lima celebra nova idade em viagem paradisíaca - Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2024 11:39 | Atualizado 28/08/2024 11:42

Rio - Rio - Anna Lima comemorou os seus 51 anos nesta quarta-feira (28) com uma viagem em uma região paradisíaca. Em seu Instagram, a atriz publicou diversas fotos e agradeceu por mais um ano de vida, repleto de saúde, amor e momentos inesquecíveis.



Ela ainda mencionou sua felicidade ao lado da família, amigos e do companheiro. "Obrigada, meu Deus, por tanto! Que ano!" Mesmo com um pequeno percalço ao tentar filmar dentro d’água, Anna brincou com a situação, mostrando que está aproveitando cada momento com alegria e leveza.



Os seguidores logo deixaram seus comentários: "Está gata amiga. Feliz aniversário, você merece tudo e mais um pouco, disse a cantora Anna Carolina, outros escreveram: "Parabéns amiga! Que venha um ano de paz, muita saúde e grandes sucessos", "Feliz aniversário, muitas bençãos e que seu dia seja repleto de alegrias.



Anna Lima tem dois filhos, Tom e Davi, fruto do relacionamento que teve com o cantor Gabriel Pensador. A última participação da artista foi na novela 'Reis, da Record TV.