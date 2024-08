Paula Fernandes aproveita passeio de lancha em Fernando de Noronha - Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2024 09:28

Rio - Paula Fernandes, de 39 anos, aproveitou um passeio de lancha durante as férias em Fernando de Noronha. Através das redes sociais, nesta terça-feira (27), a cantora compartilhou alguns registros do momento, em que posou exibindo as curvas.



"Sente a paz desse lugar", escreveu a sertaneja na legenda da publicação. Para a ocasião, Paula optou por usar um biquíni branco e saída de praia com estampa de oncinha. Mix de colares, brincos e óculos de sol também fizeram parte do visual. Nos registros, é possível ver o cenário paradisíaco composto por mar e céu azul, que contrastam com a vegetação do lugar.