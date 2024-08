Sthefany Brito está na reta final da gravidez do seu segundo filho, Vicenzo - Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2024 09:54 | Atualizado 28/08/2024 10:01

Rio - Sthefany Brito, de 37 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram nesta quarta-feira (28), a crítica que recebeu de uma internauta. A atriz, que está na final da gravidez de Vicenzo, mostrou o print do comentário, em que dizia: "Muita falta de sorte engravidar para vir menina e vem outro menino"



A artista imediatamente rebateu: "Muita falta de sorte seria ele ter uma mãe como você. Eu sou a mãe mais sortudo desse mundo com meus meninos. Deus me livre de gente assim" Em seguida a irmã de Kaiky Brito desabafou com os fãs que não "vê maldade em perguntar se vou tentar ter uma menina."