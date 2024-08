Cissa Guimarães esbanja beleza em cliques em meio à natureza - Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2024 13:06 | Atualizado 28/08/2024 13:31

Rio - Cissa Guimarães, de 67 anos está curtindo como pode os dias de férias em Caraíva, na Bahia. A atriz compartilhou nesta quarta-feira (28) com seus seguidores várias fotos, em que aparece em meio à natureza. A apresentadora, que atualmente comanda o programa 'Sem Censura', da TV Brasil, arrancou elogios na web.



Nas imagens, a artista aparece usando um biquíni e chapéu. "Em meio à natureza, férias", escreveu Cissa. Os internautas imediatamente comentaram. "Coisa maravilhosa esse contato com a natureza. Aproveita bem as férias"; "Volta logo", sempre linda, maravilhosa e com um sorriso lindo no rosto; "Amo sua risada contagiante."