Mavie, Neymar e Bruna Biancardi Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2024 15:37

Rio - Bruna Biancardi usou as redes sociais para falar um pouco sobre suas experiências como estrangeira na Arábia Saudita. Nos Stories, do Instagram, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas nesta quarta-feira (28) e contou que evita trocar carícias em público com Neymar devido aos costumes do local.

"As pessoas aqui andam de mãos dadas, alguns casais, outros não. Então, acredito que possa. A gente fica meio perdido. Às vezes a gente dá a mão, às vezes não dá. Depende do lugar em que estamos. E não pode demonstrações de carinho, afeto. Assim, grandes demonstrações. A gente evita, né? Não se beija em público. A gente anda no máximo de mãos dadas. E é isso, agora eu não sei para as pessoas daqui como que funciona", contou ela.

Bruna ainda deu sua visão dos costumes das mulheres no país e revelou quais roupas tem usado desde que chegou à Arábia Saudita. "Antes de vir, eu imaginava um outro cenário para as mulheres. Achei que ia ser desconfortável sair sozinha, que as mulheres fossem oprimidas... E de jeito nenhum. As mulheres saem juntas para jantar, tomar um café da tarde, elas trabalham, dirigem. A gente fica com essa imagem por não conhecer, por pura falta de informação. As mulheres aqui têm uma vida normal, depende também da tradição do marido, da família dela. Algumas mostram o rosto, outras não. Algumas mostram cabelo, outras não", disse.



"Dentro de casa eu uso minhas roupas normais, então posso ficar de short, vestido, de blusinha, cropped. Quando eu saio, não vou dizer que precise, porque dizem que quando você é estrangeiro, não precisa necessariamente seguir essas regras, mas eu acho de bom tom, respeitando a cultura local, cobrir os ombros, barriga, colo e joelhos. Então, normalmente eu uso calça com uma camisetinha", contou ela.