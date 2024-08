Anitta fala sobre as queimadas no Brasil - / reprodução Instagram

Publicado 28/08/2024 15:44

Rio - Nesta quarta-feira (28), Anitta, que tem uma postura ativa na defesa do meio ambiente, abordou o problema das queimadas que atingem o Brasil. A cantora, que frequentemente utiliza suas redes sociais para campanhas de conscientização, compartilhou suas reflexões em um vídeo, afirmando que investigou o tema antes de se posicionar.

A artista frisou a repetição do problema a cada ano e a falta de soluções concretas: "Nessa época do ano a gente sempre cai na mesma história: as queimadas. Existem as queimadas naturais que decorrem da seca, mas existem também pessoas que se aproveitam dessa situação pra atear fogo por conta de um propósito próprio. Se todo ano a gente tem o mesmo problema, significa que ninguém ainda parou pra tomar uma medida que realmente funcione", desabafou.

Anitta enfatizou a diferença entre queimadas naturais e aquelas provocadas por interesses próprios, defendendo punição para os crimes ambientais: "Para o fogo criminoso devia haver punição, para o fogo natural a prevenção. A natureza não vai resistir mais muito tempo e vai todo mundo pagar esse preço junto". Ela também chamou atenção para a importância de conscientizar desde as pessoas comuns até os políticos, destacando que "a mata, os animais, a água, o oxigênio, afinal, eles não votam, né?"

A cantora também apontou a proximidade das eleições municipais, incentivando os eleitores a escolherem representantes comprometidos com a preservação ambiental. "Mas a gente vota e a gente pode dar voz à natureza cobrando essas pessoas por medidas efetivas. Mostrando ao congresso e ao governo que a gente vai pesquisar em quem votar e não aceita mais ser enganado com truques de marketing ou circo de briga política pra eximir da culpa", afirmou Anitta.

Anitta concluiu destacando a necessidade de cobrar ações dos verdadeiros responsáveis: "Muitas vezes a gente é mais cobrado do que aqueles que o povo deu o poder nas mãos e o caminho não é por aí". Ela questionou o público sobre suas escolhas nas últimas eleições e enfatizou que todos devem refletir sobre suas responsabilidades na luta contra a degradação ambiental.



Por fim, a carioca encerrou o vídeo com um apelo para que cada um faça sua parte: "A Terra é uma só e todos nós estamos dentro dela. Aquele que atirou fogo também vai respirar a fumaça. A gente precisa de respostas e soluções". Assista o vídeo na íntegra: