Filhos de Deolane Bezerra publicam mensagens após a mãe ser presaReprodução / Instagram

Publicado 04/09/2024 08:43 | Atualizado 04/09/2024 10:31

Rio - Os filhos de Deolane Bezerra, Giliard Santos, de 20 anos, e Kayky Bezerra, de 18, publicaram mensagem motivacionais nas redes sociais nesta quarta-feira (4), após a mãe ser presa. A advogada e influenciadora digital foi detida nesta manhã em Recife, em Pernambuco, em uma operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais . A mãe da influencer, Solange Bezerra, também foi levada na operação.

"Seja paciente, às vezes é preciso passar pelo pior para conseguir o melhor", diz a publicação compartilhada por Giliard nos stories do Instagram.

Kayky também falou sobre o ocorrido através dos stories do Instagram. "A Bíblia diz: 'Tudo tem seu tempo, tenha paciência. Deus sabe o que é melhor pra você...' suporte o processo e viverá o propósito. Aguente firme e não abandone sua fé. Vai valer a pena, confie". Em seguida, ele postou um vídeo publicado por Deolane com a frase: "Já passamos por isso uma vez e o final vocês já sabem".



Outro membro da família que utilizou as redes sociais para se pronunciar foi a irmã de Deolane, a também advogada Dayanne Bezerra. "Ainda não sabemos o real motivo disso, mas é uma empresa que atua em todo o Brasil, com diversos influenciadores. [...] Mais uma vez a minha família está sendo perseguida. Vamos provar a nossa inocência, custe o que custar", afirmou.

A advogada também é mãe de Valentina, de 7 anos. O filho mais velho foi adotado pela influenciadora quando ela tinha 16 anos. Já os outros herdeiros são frutos de antigos relacionamentos.



Entenda



A investigação, iniciada em abril do ano passado, visa reprimir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão contra os suspeitos de envolvimento no esquema.

Além disso, foi decretado a apreensão de carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. Além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões, entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.