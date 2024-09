DJ Buarque desabafa após Bia Miranda assumir novo namoro - Reprodução / Instagram

Publicado 04/09/2024 10:31 | Atualizado 04/09/2024 11:22

Rio - DJ Buarque, ex-namorado de Bia Miranda, compartilhou um desabafo com seus seguidores na noite desta terça-feira. O casal terminou o relacionamento em 16 de agosto e, logo depois, a influenciadora anunciou um novo namoro com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto.

fotogaleria

"A cada hora que passa, vejo mais coisas horríveis e inacreditáveis. Resolvi dar uma espairecida e jantar! Que Deus abençoe minha vida e a do meu filho". Em seguida, o artista mostrou que estava acompanhado do herdeiro, o pequeno Kaleb, de 2 meses, iniciou.



"Mais um dia com você e por você, filho. Dia de comprar seu carrinho. Te amo meu melhor amigo", declarou DJ Buarque, exibindo um registro fofíssimo segurando o bebê no colo. Kaleb, é fruto de sua antiga relação com Bia Miranda.

Recentemente Bia revelou que estava escolhendo aliança de compromisso com o novo namorado, Samuel Sant'anna.