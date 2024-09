Mariah Carey rompe o silêncio após trágica morte de sua mãe e irmã - Reprodução / Instagram

Publicado 09/09/2024 10:58

Rio - Mariah Carey, de 55 anos, comunicou os fãs que está de volta ao trabalho depois da morte da mãe, Patricia Carey, e da irmã, Alison Carey, no mesmo dia, em agosto. No Instagram, a cantora ainda agradeceu o apoio dos fãs no momento difícil de sua vida pessoal e demonstrou animação para os shows que fará no Brasil neste mês.

"De volta ao trabalho. Foram algumas semanas difíceis. Mas agradeço tanto o amor e apoio de todos e mal posso esperar para ver os meus fãs na China e no Brasil. Amo vocês", escreveu a artista norte-americana.

Mariah se apresenta em São Paulo, no dia 20 de setembro. Depois, ela seguirá para o Rio de Janeiro. Na Cidade Maravilhosa, a artista fará um show no palco sunset do Rock in Rio, no dia 22 de setembro.