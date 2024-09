Leonardo encara viagem para ver o nascimento do neto José Leonardo - Reprodução / Instagram

Publicado 09/09/2024 12:40

Rio - Poliana Rocha, mulher de Leonardo, compartilhou com os seguidores o esforço do cantor para estar presente no nascimento do neto, José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, neste domingo (8). A influenciadora digital contou que o sertanejo pegou um voo para assistir o momento da chegada do pequeno e, logo em seguida, seguiu para um show.

"Gente, hoje eu preciso compartilhar algo que me deixou profundamente feliz. Quando a gente percebeu que a Virgínia estava prestes a dar à luz o José Leonardo, começando a sentir as primeiras contrações, logo pensei em avisar o Léo, porque ele fazia questão de estar presente no parto. Liguei para ele e disse: 'Amor, acho que o José Leonardo vai nascer hoje'. Ele ficou ansioso e me perguntou se eu tinha certeza. Respondi que confirmaria em breve. Quando tivemos a certeza de que o bebê realmente estava a caminho, liguei novamente e avisei: 'Amor, o José Leonardo vai nascer hoje'. Ele, sem perder tempo, ligou para a Virgínia, que confirmou a notícia", afirmou.

Poliana ainda disse que o marido correu para chegar a tempo: "O Léo estava em Brasília, porque havia deixado o avião em Brasilândia, mas pegou o voo rapidamente e veio direto para Goiânia. Chegando aqui, foi direto para a maternidade, onde assistiu ao parto e, por alguns momentos, pôde sentir o cheirinho do José Leonardo. Logo em seguida, ele precisou voltar ao aeroporto, decolou de Goiânia e foi para Patos. Após aterrissar, ainda encarou uma viagem de 180 km de carro até o local do show. Agora, ele está lá, realizando a apresentação, depois de um dia tão emocionante e corrido", finalizou Poliana.



O vovô, Leonardo, também aproveitou para compartilhar cliques inéditos do nascimento do neto. "Oi, Zé ", escreveu o sertanejo na legenda do post. "Não sei porque, mas eu sinto que esse menininho vai ser muito parecido com o vovô. Parabéns à família", escreveu uma seguidora. "Que pituco", comentou outra. "Chegou o parceiro da pescaria que faltava", brincou uma terceira.