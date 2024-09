Kadu Rodrigues rebate Patrícia Poeta e defende Deolane Bezerra - reprodução Instagram

Publicado 10/09/2024 16:13

Rio - O comentário feito por Patrícia Poeta ao vivo sobre a soltura de Deolane Bezerra causou reação imediata de Kadu Rodrigues, assessor da influenciadora. Após ouvir o relato da repórter, Patrícia comentou: "Eu acho que muita gente está com esse mesmo sentimento que você Bianka, muita gente. Assim, valores invertidos. O que que tá acontecendo nos dias de hoje, né? É a pergunta que muita gente tem feito".



O posicionamento de Patrícia Poeta não agradou aos seguidores de Deolane e pessoas próximas a ela. Kadu Rodrigues, influenciador digital, assessor e amigo íntimo de Deolane, não poupou críticas à apresentadora. Em seu Instagram, ele marcou o arroba de Patrícia e afirmou que ela tem "costas quentes" na Globo, enquanto Deolane "veio de baixo".

Através de seu stories, Rodrigues não mediu palavras e foi direto: "Patrícia Poeta mais uma vez tendo PRÉconceitos. Isso não é inversão de valores, isso é injustiça e o povo já entendeu isso! O povo confia na Deolane, estavam ali para apoiá-la, indo contra a injustiça que está sendo feita. Deolane veio de baixo, criada por mãe solo, não nasceu rica, não teve marido costas quentes na emissora para garantir emprego e o povo se idêntica com ela! Isso não é inversão de valores, isso é inspiração para quem não tem nada e vê uma mulher nordestina vencer na vida".

"Já no seu caso isso é mais um preconceito, você sabe bem o que é isso, fato recente de racismo, você é uma pessoa q não aceita a minoria, se coloca num patamar como se fosse a rainha da cocada pq tem costas quentes! É o mal das pessoas acharem que a globo ainda manda no planeta, e virando as costas para o digital e para quem realmente movimenta o mercado hoje", finalizou.