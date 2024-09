Eliana compartilha cliques especiais para celebra aniversário de 7 anos da filha, Manuela - Reprodução / Instagram

Publicado 10/09/2024 16:14 | Atualizado 10/09/2024 17:58

Rio - Eliana homenageou a filha, Manuela, em celebração ao aniversário de 7 anos da jovem, fruto do casamento com diretor Adriano Ricco. Nesta terça-feira (10), a apresentadora publicou um vídeo nas redes sociais com diversos momentos marcantes ao lado da menina para celebrar.

"Sabe filha, desde que você chegou, minha vida ganhou mais sentido. Já na barriga, você me fez entender que não somos donos de nada nesta vida, nem do nosso tempo", iniciou ela, relembrando a gravidez de risco.



"Aliás, se eu pudesse falar com o tempo, diria que ele está passando rápido demais. Minha bebê completa hoje sua primeira infância. E, mesmo indo ligeiro, é bom demais estar aqui para vivenciar todas as etapas do seu desenvolvimento", continuou.



"Você é um barato, filha. Ensino e aprendo com seu senso de humor, alegria de viver, amor à natureza e sua força. Sim, meu amor, você é forte. E eu, como mãe e mulher, te apoio, pois sei que a vida lá fora não é fácil. Mas isso é assunto para outro momento. Este singelo vídeo mostra alguns momentos da nossa vida. Eles ficarão para sempre nas nossas memórias e mamãe os compartilha com milhões de pessoas que oraram por você, quando mais precisamos", disse.



"Deus te abençoe e guie seus passos, meu milagrinho. E que Nossa Senhora Aparecida te cubra de bênçãos hoje e sempre. Parabéns pelos seus 7 anos de vida Manu", finalizou



Recentemente, a apresentadora relembrou as dificuldades na gestação da filha. "A gravidez da Manu me mostrou que a gente não tem controle de nada. Foram cinco meses hospitalizada sem saber onde a gente ia chegar. Fiz cerclagem para segurar a neném e depois eu tive um descolamento de placenta. Foram dois episódios difíceis, mas de muito aprendizado", disse ela, que além de Manuela, também é mãe de Arthur, fruto da antiga relação com João Marcelo Bôscoli.