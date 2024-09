’But Here We Are’ chega às plataformas de áudio homenageando o baterista e Virginia Grohl, mãe de Dave Grohl, que também morreu no ano passado - Reprodução / Instagram

Publicado 10/09/2024 17:31 | Atualizado 10/09/2024 17:59

Rio - Dave Grohl, vocalista da banda Foo Fighters, compartilhou por meio do seu Instagram nesta terça-feira (10) o nascimento de uma filha fora do casamento. O cantor que é é casado desde 2003 com Jordyn Blum, com quem tem três filhas, pediu desculpas à família.

"Recentemente, me tornei pai de uma nova filha, nascida fora do meu casamento. Pretendo ser um pai amoroso e solidário para ela", escreveu Dave sem revelar a identidade da mãe de sua nova herdeira.



"Amo minha esposa e minhas filhas e estou fazendo tudo que posso para reconquistar sua confiança e ganhar seu perdão. Estamos gratos pela consideração para com todas as crianças envolvidas, à medida que avançamos juntos", acrescentou ele na legenda da publicação. O rockeiro não revelou a identidade da mãe de sua nova filha.