Eliana durante o Saia JustaReprodução de vídeo / GNT

Publicado 03/10/2024 07:34 | Atualizado 03/10/2024 08:23

Rio - Eliana, de 51 anos, contou que, às vezes, dorme em quarto separado do marido, o diretor Adriano Ricco, e explicou o motivo durante o "Saia Justa", do GNT, na noite desta segunda-feira (2). A apresentadora comentou que o amado ronca e, por isso, ela não consegue dormir direito.

"Às vezes, acontece lá em casa (dormir em quartos separados) e não tem nada a ver com o estar bem ou estar mal (referindo-se a possíveis desentendimentos de casal). Tem a ver com eu preciso trabalhar amanhã ou ele precisa e a gente faz isso. Existe uma questãozinha sonora lá em casa, o ronco, que eu realmente não consigo dormir. Incomoda", afirmou Eliana.

A apresentadora admitiu não ter remorso com essa decisão e brincou sobre ser 'jovem'. "Percebo que eles têm menos encanação de ter que dormir no mesmo quarto porque estão casados. Fica uma coisa mais leve. Os mais velhos têm um certo preconceito de fazer isso. Então, estou me sentindo muito jovem", disse, aos risos.

Eliana também contou que começou a ter o sono mais leve devido a menopausa. "Já tinha o sono leve por causa da maternidade. Qualquer coisa acordo e a menopausa trouxe essa alteração também. Levanto na madrugada, vou ao banheiro, vejo as crianças, bebo água e depois volto a dormir".