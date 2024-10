Pouco mais de quatro meses após a morte de Matthew Perry, aos 54 anos, detalhes do testamento do ator foram revelados - Reprodução / Instagram

Pouco mais de quatro meses após a morte de Matthew Perry, aos 54 anos, detalhes do testamento do ator foram revelados Reprodução / Instagram

Publicado 03/10/2024 09:50

O médico Mark Chavez, de 54 anos, se declarou culpado no Tribunal Federal em Los Angeles, Estados Unidos, nesta quarta-feira (2) por fornecer ketamina ao ator Matthew Perry, estrela do seriado "Friends" (1994-2004). O artista morreu de overdose causada pela droga em outubro de 2023

Segundo informações da denúncia, Chavez operava uma clínica que fabricava e distribuía a substância sem autorização. Elas eram levadas ao dr. Salvador Plasencia, um dos acusados pela morte, que as entregava a Perry.

Além deles, o assistente pessoal de Matthew, Kenneth Iwamasa, e um conhecido do artista, Erik Fleming, também são réus no processo. Caso seja condenado, Mark pode pegar uma pena de até 10 anos de prisão. A sentença será anunciada em abril de 2025, de acordo com a emissora britânica "BBC".

A ketamina é um anestésico utilizado em tratamentos contra a depressão e ansiedade. No entanto, o seu uso de forma recreativa e fora de controle profissional vem sendo popularizado e pode causar efeitos colaterais graves, como alucinações e sentimentos de dissociação.

Sobre o ator

Matthew Perry nasceu em 19 de agosto de 1969 em Massachusetts, Estados Unidos. Ele ficou conhecido mundialmente por causa do papel como Chandler Bing em "Friends", que lhe rendeu três prêmios e cinco indicações. Ele também participou da série de drama "The West Wing" (1999-2006).

Em 28 de outubro de 2023, Perry foi encontrado morto em uma banheira de hidromassagem na sua casa, segundo o "TMZ". Exames de delito encontraram uma grande concentração de ketamina no corpo do artista.