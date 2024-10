Tom Zé - Reprodução

Tom ZéReprodução

Publicado 03/10/2024 08:34

Rio - Tom Zé, de 87 anos, comunicou aos fãs, nesta quarta-feira (2), que recebeu alta do hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, após cair em casa. Em uma publicação feita no Instagram, o artista destacou que seguirá com o tratamento em casa durante dois meses.

fotogaleria

"Alta. De forma que alta não quer dizer cura. Serão dois meses de cuidados para os quais os médicos acharam melhor o ambiente de casa, com procedimentos de fortes resguardos. Mas eles descobriram do que se trata", informou Tom, que agradeceu os profissionais de saúde que cuidaram dele.

E recuperação, o músico também contou que não pode receber visitas. "Este agradecimento vai para todos aqui nomeados ou aos quais faço menção coletiva. Gratidão profunda deste que está convalescendo, não pode receber visitas e sente muita saudade de cada pessoa que faz parte de sua vida!", concluiu.

Nascido em 11 de outubro de 1936, em Irará, interior da Bahia, Tom é um dos maiores nomes do movimento Tropicália e tem 56 anos de carreira. O primeiro disco do cantor foi "Grande Liquidação" (1968). Ao longo de sua trajetória profissional, lançou mais de 20 álbuns, incluindo "Todos os Olhos" (1973), "Estudando o Samba" (1976), "The Hips of Tradition" (1992), "Com Defeito de Fabricação" (1998), "Jogos de Armar" (2003), "Sem Você Não A" (2017) e "Língua Brasileira" (2022).