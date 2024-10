Nadja Haddad conta que precisou parar de amamentar filho de 5 meses - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 03/10/2024 09:04

Rio - Nadja Haddad, de 43 anos, contou que precisou parar de amamentar o filho, José, de 5 meses, após ele passar por uma cirurgia de emergência no intestino. Através das redes sociais, nesta quarta-feira (2), a apresentadora disse que 'sofreu muito' por esse motivo, mas destacou que foi a melhor decisão para o recém-nascido. O bebê está internado desde o nascimento, no fim de abril, em uma UTI neonatal. O pequeno nasceu com prematuridade extrema.



"Eu fiquei algumas semanas vivendo o luto, chorando e sofrendo muito, mas agindo com resiliência. Não estou mais amamentando o José. Depois da cirurgia que ele fez no intestino, ele ficou com fórmula para proteger a questão intestinal, com receio de que de repente ele pudesse ter alguma intolerância ao meu leite ou à proteína do leite da vaca que eu consumo", iniciou.